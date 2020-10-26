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В Карабасі режим припинення вогню зберегти не вдалося, - Пашинян

Єреван, Понеділок 26 жовтня 2020 17:19
В Карабасі режим припинення вогню зберегти не вдалося, - Пашинян
Фото: Нікола Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що в черговий раз не вийшло зберегти режим припинення вогню в Нагірному Карабасі. При цьому він зазначив, що вірменський народ готовий на компроміс, але не на капітуляцію Карабаху.

Про це Пашинян повідомив під час відеотрансляції в Facebook.

За його словами, вірменський народ і уряд готові до взаємних поступок, "навіть до болючого", однак до капітуляції вірменський народ не готовий ні при яких умовах.

"І вірменський народ, яким би нелогічним здавалося в умовах наших обмежених ресурсів, повинен знайти додаткові сили для протистояння і захисту своїх прав", - заявив Пашинян.

Нагадаємо, вчора в США заявили, що з ранку 26 жовтня у Нагірному Карабасі набирає чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США. При цьому 29 жовтня мінська група ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Карабаху проведе зустріч.

Попри це вранці Міністерство оборони Азербайджану повідомило про порушення перемир'я з боку Вірменії.

До цього Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.

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