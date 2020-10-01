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Карабах заявил о сбитии вертолета Азербайджана

Автор: Анастасия Рокитна

В Нагорном Карабахе заявили, что армянские силы на южном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сбили азербайджанский вертолет. Это произошло возле границы с Ираном.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

"Это произошло в районе высоты Варазатумб (Леле-Тепе), вертолет упал на территории Ирана", - говорится в сообщении.

Конфликт Армении и Азербайджана в зоне Карабаха обострился 27 сентября. Сегодня утром азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций Армении из артиллерии.

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Напомним, Азербайджан заявил об уничтожении восьми "Градов" Армении.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, сегодня утром Азербайджан заявил о тысячных потерях Армении в ходе ночных боев.

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