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Карабах заявив про збиття вертольота Азербайджану

Автор: Анастасия Рокитна

В Нагірному Карабасі заявили, що вірменські сили на південній ділянці карабахсько-азербайджанської лінії зіткнення збили азербайджанський вертоліт. Це сталося біля кордону з Іраном.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

"Це сталося в районі висоти Варазатумб (Леле-Тепе), вертоліт впав на території Ірану", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт Вірменії і Азербайджану в зоні Карабаху загострився 27 вересня. Сьогодні вранці азербайджанська сторона заявила про обстріл позицій Вірменії з артилерії.

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Нагадаємо, Азербайджан заявив про знищення восьми "Градів" Вірменії.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що конфлікт в Нагірному Карабасі не можна врегулювати без Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України підтримує територіальну цілісність Азербайджану.

Зазначимо, сьогодні вранці Азербайджан заявив про тисячні втрати Вірменії в ході нічних боїв.

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