Капремонт столичного мосту Метро розпочнеться наступного року, - КМДА

Панікувати щодо мосту Метро не треба, зазначив Давтян

Капремонт столичного мосту Метро розпочнеться наступного року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

"Стан мосту Метро визначено як четвертий, тобто – обмежено працездатний", – коментує Давтян визначення, надане йому за результатами обстеження Державного науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій у 2015-2016 рр.

"Обстеження зокрема встановило, що до моменту аварійності ще 6 років (із часу проведення цього обстеження). Тобто теоретично ми маємо встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року", – зазначає заступник голови КМДА.

Він додає, що було проведене комплексне обстеження, розроблена проектно-кошторисна документація, яка зараз проходить експертизу. Результати її очікуються у серпні 2018 року.

"Після отримання позитивних результатів експертизи потрібно буде 6 місяців на розробку документації. Після цього можна розпочинати капремонт. За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва – 2 роки", – зазначив Давтян.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року с столиці планують оновити не менше 300 кілометрів автошляхів і проїздів.

"Ремонт доріг – це не тільки заміна асфальтного покриття. Нам потрібно оновити всі комунікації, електромережі. Ми маємо зробити так, аби потім не довелося знову знімати асфальт для ремонту комунікацій. Ми також робимо все, аби пересування дорогами було безпечним. Всі бачили нове сучасне освітлення – і на бульварі Лесі Українки, і на вулиці Олени Теліги, на інших вулицях. Воно набагато яскравіше, набагато ефективніше. Більш ніж 30 відсотків місто економить за рахунок впровадження новітніх технологій", - відзначив Кличко.