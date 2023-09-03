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Капітуляція демократії. Подоляк оцінив ризики для України після виборів США

Неділя 03 вересня 2023 12:56
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Капітуляція демократії. Подоляк оцінив ризики для України після виборів США Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Сполучених Штатах Америки не приймуть капітуляцію після виборів президента. Україна й надалі продовжить отримувати необхідну допомогу.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як відзначив Подоляк, сьогодні існує думка про те, що вибори в тій чи іншій країні, у тому ж числі й США, змінять формат підтримки України або ж взагалі припинять її. Втім, цього не станеться.

"Тому що для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: "Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія...", - пояснив радник Офісу президента України.

За словами Подоляк, жодна країна світу після виборів не прийме капітуляцію демократії, у зв'язку з чим Україна буде продовжувати отримувати всебічну підтримку до справедливого фіналу в цій війні.

"Тому не витрачайте свої емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості", - додав Подоляк.

Вибори у США

Варто нагадати про те, що президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року. Наразі головним кандидатом на пост президента від демократів є чинний голова Білого дому Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, майбутні вибори в США безумовно матимуть вплив на підтримку України, яким може бути позитивним або ж негативним.

"Зі своєї сторони ми віддаємо увесь свій час, всю свою енергію, щоб постійно співпрацювати з США", - заявил Зеленський.

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