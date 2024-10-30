Капітанка збірної України встановила історичне досягнення та отримала визнання УЄФА

38-річна футболістка перетнула рубіж 150 матчів за "синьо-жовтих". Рекордсменка стала першою у вітчизняному футболі, кому підкорилося таке досягнення.

Апанащенко отримала спеціальну відзнаку від УЄФА після другого поєдинку проти Туреччини (2:0), що став для неї 151-м у футболці збірної. Універсалка поповнила колекцію нагород медаллю і пам'ятним картузом. Окрім того, Українська асоціація футболу вручила ветеранці футболку з номером "150".

Кольори збірної України Апанащенко захищає понад 20 років. Уперше за "синьо-жовтих" вона зіграла ще в 2002 році. Універсалка харківського "Металіста 1925" також залишається найкращою бомбардиркою національної команди в історії (66 м'ячів).

Хто така Дарина Апанащенко

Уродженка Кривого Рогу, футболом почала займатися в 6 років. На дорослому рівні дебютувала в 15 у складі столичної "Київської Русі".

У 2002 році перебралася до чернігівської "Легенди", а в 2004-му переїхала до Росії. Там захищала кольори воронізької "Енергії", "Рязані-ВДВ", пермської "Звєзди-2005". У 2018 році приєдналася до харківського "Житлобуда-1", що трансформувався в "Металіст 1925". У сезоні 2022/23 виступала за турецький "Фомгет Генчлік".

Авторка першого гола збірної на чемпіонатах Європи (2009). Чемпіонка України (4 титули), Росії (4) та Туреччини (1), чотириразова володарка Кубка України, фіналістка жіночого Кубка УЄФА 2008/09. Сім разів була визнана найкращою футболісткою року в Україні.