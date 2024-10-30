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Капитан сборной Украины установила историческое достижение и получила признание УЕФА

Фото: Дарья Апанащенко в кругу партнерок по национальной команде (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Победа над сборной Турции в первом раунде плей-офф квалификации к Евро-2025 стала особенной для универсала национальной команды Украины Дарьи Апанащенко.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал УАФ.

38-летняя футболистка пересекла рубеж в 150 матчей за "сине-желтых". Рекордсменка стала первой в отечественном футболе, кому покорилось такое достижение.

Апанащенко получила специальную награду от УЕФА после второго поединка против Турции (2:0), ставшего для нее 151-м в футболке сборной. Универсалка пополнила коллекцию наград медалью и памятной кепкой. Кроме того, Украинская ассоциация футбола вручила ветерану футболку с номером "150".

Цвета сборной Украины Апанащенко защищает более 20 лет. Впервые за "сине-желтые" она сыграла еще в 2002 году. Универсалка харьковского "Металлиста 1925" также остается лучшим бомбардиром национальной команды в истории (66 мячей).

 

 

Кто такая Дарья Апанащенко

Уроженка Кривого Рога, футболом начала заниматься в 6 лет. На взрослом уровне дебютировала в 15 в составе столичной "Киевской Руси".

В 2002 году перебралась в черниговскую "Легенду", а в 2004-м переехала в Россию. Там защищала цвета воронежской "Энергии", "Рязани-ВДВ", пермской "Звезды-2005". В 2018 году присоединилась к харьковскому "Жилстроя-1", трансформировавшегося в "Металлист 1925". В сезоне 2022/23 выступала за турецкий "Фомгет Генчлик".

Автор первого гола сборной на чемпионатах Европы (2009). Чемпионка Украины (4 титула), России (4) и Турции (1), четырехкратная обладательница Кубка Украины, финалистка женского Кубка УЕФА 2008/09. Семь раз была признана лучшей футболисткой года в Украине.

К слову, ранее подвели итоги октября для сборной Украины в Лиге наций.

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