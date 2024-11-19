Капітан "Вашингтона" з дублем вдруге поспіль став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Росіянин, який мчить за рекордом Гретцкі за кількістю голів, доклався до перемоги над "Ютою" (6:2). Він закинув дві шайби команді зі Штату-вулика.

У дебюті Макбейн зіграв на добиванні та вивів "Юту" вперед. Однак, "Кепіталз" зусиллями Строума та Дауда невдовзі перевернули ситуацію всього за 10 секунд. Закріпив перевагу "Вашингтона" Овєчкін, який "прошив" Інгрема кидком із центральної зони.

На старті другого періоду російський вінгер відзначився вдруге, реалізувавши більшість гостей. Б'югстад відновив інтригу в середині ігрового відрізку. Проте, в третій 20-хвилинці Дюхейм і Протас довели рахунок до розгромного. Отже, Овєчкін знову наблизився до підкорення рекорду. Наразі в його активі 868 шайб і лише 28 голів до результату Гретцкі.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Монреаля" Сем Монтембо та оборонець "Колорадо" Кейл Макар. Перший оформив 30 сейвів і завершив шатаутом протистояння з "Едмонтоном" (3:0). Натомість другий оформив дубль проти "Філадельфії" (3:2).

Усі результати вечора в НХЛ: