Лідер "Вашингтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Вашингтон Кепіталз" Алєксандра Овєчкіна першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Росіянин найбільше доклався до виїзної перемоги над "Вегасом" (5:2). Він тричі розписався у воротах співвітчизника Самсонова та оформив 31-й хет-трик за океаном.
Саме Овєчкін відкрив рахунок, реалізувавши більшість з лівого кола вкидання. Згодом Чикрун подвоїв перевагу "Вашингтона" влучним дальнім кидком. Під завісу першого періоду "Голден Найтс" скоротили відставання зусиллями Хардена.
Утім, у другій 20-хвилинці Врана відновив перевагу "Кепіталз". Пізніше Овєчкін відзначився шайбою в контратаці гостей після того, як Колесар знову скоротив відставання до мінімуму. А у фінальному періоді росіянин відправив "диск" у порожні ворота "Вегаса".
До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Кароліни" Мартін Нечас і воротар "Рейнджерс" Джонатан Квік. Перший оформив дубль і віддав 2 результативні передачі в протистоянні зі "Сент-Луїсом" (4:1). Натомість другий закінчив шатаутом (24 сейви) матч проти "Сіетла" (2:0).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Кароліна" – "Сент-Луїс" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
- "Вегас" – "Вашингтон" – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
- "Сіетл" – "Рейнджерс" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
- "Ванкувер" – "Нешвілл" – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
До слова, напередодні воротар "Тампи-Бей" Васілєвскій став головним героєм зі шатаутом проти "Нью-Джерсі".
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