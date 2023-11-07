Капітан "Ванкувера" з шайбою і букетом асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Молодий американець став головною дійовою особою у розгромі "Едмонтона" (6:2). Він оформив гол і віддав три результативні передачі.

Відкрили рахунок, однак, "Ойлерз" зусиллями Екхольма в більшості. Та ще до кінця першого періоду "Кенакс" були попереду. Перша шайба вийшла курйозною – Х'юз прострілив на Лафферті, але "диск" підправив за лінію оборонець "Едмонтона" Деарне.

Згодом відзначився Зутер, а Бесер за чисельної переваги "Ванкувера" завершив комбінацію за участі Х'юза та Міллера. У другій 20-хвилинці канадські команди обмінялися шайбами – на гол Драйзайтля від господарів льоду відповів Хегландер. А у фінальному періоді Х'юз допоміг Міллеру та Бесеру оформити повний розгром.

До трійки зірок вечора також потрапили дует Остона Меттьюза та Мітчелла Марнера з "Торонто", а також воротар "Бостона" Джеремі Свеймен. Двійко хокеїстів "Мейпл Ліфс" оформили три шайби та 4 асисти проти "Тампи". Натомість воротар "Брюїнз" пропустив дві шайби від "Далласа", але виконав 35 сейвів.

Усі результати вечора в НХЛ: