Капитан "Ванкувера" с шайбой и букетом ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Молодой американец стал главным действующим лицом в разгроме "Эдмонтона" (6:2). Он оформил гол и отдал три результативных передачи.

Открыли счет, однако, "Ойлерз" усилиями Экхольма в большинстве. Но еще до конца первого периода "Кэнакс" были впереди. Первая шайба получилась курьезной – Хьюз прострелил на Лафферти, но "диск" подправил за линию защитник "Эдмонтона" Деарне.

Со временем отличился Зутер, а Бесер при численном преимуществе "Ванкувера" завершил комбинацию с участием Хьюза и Миллера. Во второй 20-минутке канадские команды обменялись шайбами – на гол Драйзайтля от хозяев льда ответил Хегландер. А в финальном периоде Хьюз помог Миллеру и Бесеру оформить полный разгром.

В тройку звезд вечера также попали дуэт Остона Мэттьюза и Митчелла Марнера из "Торонто", а также вратарь "Бостона" Джереми Свэйман. Двое хоккеистов "Мейпл Лифс" оформили три шайбы и 4 ассиста. Вратарь же "Брюинз" пропустил две шайбы от "Далласа", но выполнил 35 сэйвов.

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