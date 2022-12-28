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Капітан "Ванкувера" організував розгром "Сан-Хосе" та очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Бо Хорват набрав 4 пункти проти "Шаркс" (yardbarker.com)
Автор: Антон Федорців

На вершині трійки найкращих виконавців ігрового дня в Національній хокейній лізі опинився центрфорвард "Ванкувер Кенакс" Бо Хорват.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений нападник заклав підвалини перемоги над "Сан-Хосе Шаркс", відкривши рахунок на старті першого періоду. Він вчасно опинився на добиванні після атаки Міхєєва. У другій 20-хвилинці Хорват узяв участь у гольовому випаді Х'юза.

Далі більше. У середині третього періоду канадець закинув п'яту шайбу "Ванкувера" – реалізував вихід 1 в 0 з правої зони вкидання. А за 2,5 хвилини до фінальної сирени з-за воріт асистував Бесеру. Той встановив остаточний рахунок у зустрічі (6:2).

Результат поєдинку не надто змінив турнірне становище команд. І "Ванкувер", і "Сан-Хосе" перебувають за межами зони плей-офф, займаючи 6-7 місця в Тихоокеанському дивізіоні. Дефіцит очок від прохідної четвертої позиції склав 5 очок для "Кенакс" і цілих 12 для "Шаркс".

До топ-3 зірок вечора також потрапили воротар "Вашингтона" Дарсі Кемпер і вінгер "Далласа" Роопе Хінтц. Перший здійснив 32 сейви та оформив шатаут проти "Нью-Йорк Рейнджерс", а другий закинув дві шайби "Нешвіллу" (3:2).

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