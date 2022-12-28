Капитан "Ванкувера" организовал разгром "Сан-Хосе" и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Опытный нападающий заложил основу победы над "Сан-Хосе Шаркс", открыв счет на старте первого периода. Он вовремя оказался на добивании после атаки Михеева. Во второй 20-минутке Хорват принял участие в голевом выпаде Хьюза.

Дальше больше. В середине третьего периода канадец забросил пятую шайбу "Ванкувера" – реализовал выход 1 в 0 из правой зоны вбрасывания. А за 2,5 минуты до финальной сирены из-за ворот ассистировал Бессеру. Тот установил окончательный счет во встрече (6:2).

Результат поединка не сильно изменил турнирное положение команд. И "Ванкувер", и "Сан-Хосе" находятся за пределами зоны плей-офф, занимая 6-7 места в Тихоокеанском дивизионе. Дефицит очков от проходной четвертой позиции составил 5 очков для "Кэнакс" и целых 12 для "Шаркс".

В топ-3 звезд вечера также попали вратарь "Вашингтона" Дарси Кемпер и вингер "Далласа" Роопе Хинтц. Первый совершил 32 сэйва и оформил шатаут против "Нью-Йорк Рейнджерс", а второй забросил две шайбы "Нэшвиллу" (3:2).