Капітан "Торонто" відзначив гросмейстерський ювілей в НХЛ двома асистами: відео

32-річний капітан "Мейпл Ліфс" провів 1000-й матч у кар'єрі проти "Вашингтона". Партнери з допомогою ветерана розгромили гостей з американської столиці (5:1).

"Кепіталз" відкрили рахунок у стартовому періоді. Однак, у другій 20-хвилинці "Торонто" закинув 4 шайби у відповідь зусиллями Бантінга, Райллі, Нюландера та Енгваля. У перших двох гольових комбінаціях узяв участь і Таварес.

Уродженець канадської провінції Онтаріо дебютував у лізі в сезоні 2009/10. Після драфту він провів 9 сезонів у складі "Нью-Йорк Айлендерс". Перед кампанією 2018/19 Таварес переїхав до Торонто. Зі збірною Канади центрфорвард тріумфував на Олімпіаді-2014.

Завдяки домашній перемозі "Мейпл Ліфс" закріпилися на 2-й сходинці Атлантичного дивізіону НХЛ. Натомість "Вашингтон" залишився на 4-й позиції в дивізіоні Метрополітен. Проте, невдовзі обійти "Кепіталз" можуть "Піттсбург" і "Айлендерс".

До топ-3 зірок дня також потрапили форвард "Кароліни" Себастьян Ахо та оборонець "Торонто" Морган Райллі. Фін закинутою шайбою допоміг обіграти "Бостон" (4:1) на домашньому льоду. Тим часом другий оформив перший персональний гол сезону.