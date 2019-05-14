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Капитан "Ромы" покинет клуб по окончанию сезона

Новости » Спорт    14.05.2019 - 12:56
Капитан "Ромы" покинет клуб по окончанию сезона
Фото: Даниэле Де Росси (twitter.com/asromaen)

Де Росси отыграл за "волков" 18 сезонов

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси покинет клуб по окончанию нынешнего сезона свободным агентом. Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Его последним матчем в составе "волков" станет игра 38 тура Серии А с "Пармой". 

Отмечается, что итальянский полузащитник не планирует завершать карьеру. Правда, где продолжит карьеру Де Росси пока что неизвестно.

Де Росси дебютировал за первую команду "Ромы" в 2001 году. Всего же на его счету 615 матчей во всех турнирах за римлян, в которых он забил 63 мяча.

"Почти 18 лет спустя после того, как румяный местный тинэйджер Даниэле Де Росси дебютировал за "Рому" против "Андерлехта", 35-летний капитан команды наденет футболку "джалоросси" в последний раз в матче с "Пармой". Это будет конец эры", - говорится заявление римлян.

Напомним, главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. 

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