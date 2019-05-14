Капітан "Роми" покине клуб після закінчення сезону

Фото: Даніеле Де Россі (twitter.com/asromaen)

Де Россі відіграв за "вовків" 18 сезонів

Капітан "Роми" Даніеле Де Россі покине клуб після закінчення нинішнього сезону вільним агентом. Про це повідомляє прес-служба римлян.

Його останнім матчем в складі "вовків" стане гра 38 туру Серії А з "Пармою".

Відзначається, що італійський півзахисник не планує завершувати кар'єру. Правда, де продовжить кар'єру Де Россі поки що невідомо.

Де Россі дебютував за першу команду "Роми" в 2001 році. Всього ж на його рахунку 615 матчів у всіх турнірах за римлян, в яких він забив 63 м'ячі.

Daniele De Rossi, Romanista. pic.twitter.com/AXSvYgwMWB — AS Roma English (@ASRomaEN) May 14, 2019

"Майже 18 років по тому після того, як рум'яний місцевий тінейджер Даніеле Де Россі дебютував за "Рому" проти "Андерлехта", 35-річний капітан команди одягне футболку "джалороссі" востанніє в матчі з "Пармою". Це буде кінець ери", - йдеться заяву римлян.

Нагадаємо, головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі покине свою посаду після закінчення нинішнього сезону.