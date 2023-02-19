UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Капітан "Нью-Джерсі"з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Ніко Гішір (13-й номер) набрав 4 пункти проти "Пінгвінз" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Нью-Джерсі Девілз" Ніко Гішіра найкращим виконавцем великого ігрового вечора в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Швейцарський хокеїст доклався до успіху "Девілз" у Піттсбургу. Він закинув дві шайби та віддав 2 результативні передачі в протистоянні з місцевими "Пінгвінз" (5:2).

У першому періоді Гішір асистував Мерсеру, а в другому допоміг відзначитися Гемілтону. Сам узявся до справи в середині другої 20-хвилинки, коли в меншості класно розіграв контратаку з Шаранговічем. А під завісу матчу Гішір закинув у порожні ворота, коли "Піттсбург" випустив шостого польового.

Завдяки цій перемозі "Нью-Джерсі" закріпився на 2-й сходинці в дивізіоні Метрополітен. Команда Лінді Раффа набрала 77 очок і випереджає "Рейнджерс" (75), "Піттсбург" і "Айлендерс" (по 63). За межами зони плей-офф – "Вашингтон" (62 пункти).

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорварди "Кароліни" та "Ванкувера" – Мартін Нечас і Еліас Петтерссон. Чех закинув шайбу та віддав 2 асисти проти "Вашингтона" вдома. Швед натомість дублем і трьома результативними передачами посприяв розгрому "Філадельфії".

Усі результати вечора в НХЛ:

До слова, напередодні форвард "Айлендерс" Нельсон очолив хіт-парад зірок із трьома пунктами проти "Піттсбурга".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей