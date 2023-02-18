Форвард "Айлендерс" із дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений центрфорвард допоміг острів'янам здолати на власному льоду "Піттсбург" (5:4). Американець закинув дві шайби та віддав результативну передачу.

Нельсон узявся до справи в другому періоді. Спершу він оформив ефектну шайбу – пролетів за воротами та завдав несподіваного кидка з близької відстані. А на старті третьої 20-хвилинки 31-річний форвард реалізував більшість, завдавши класного пострілу з правої зони вкидання.

Так рахунок став рівним – 4:4. Під завісу поєдинку разом із Палм'єрі Нельсон організував гольовий момент для Парізі. Завдяки перемозі "Айлендерс" піднялися на 5-те місце в дивізіоні Метрополітен, витіснивши "Вашингтон" за межі зони плей-офф. "Піттсбург" тут іде четвертим.

Доповнили трійку зірок вінгер "Чикаго" Патрік Кейн і крайній нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексі Лафреньєр. Перший оформив дубль у виїзній перемозі над "Оттавою". Натомість другий закинув вирішальний буліт у серії проти "Едмонтона".

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