Форвард "Айлендерс" із дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Зірка "Нью-Йорк Айлендерс" Брок Нельсон визнаний найкращим хокеїстом чергового ігрового дня регулярного чемпіонату за океаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Досвідчений центрфорвард допоміг острів'янам здолати на власному льоду "Піттсбург" (5:4). Американець закинув дві шайби та віддав результативну передачу.
Нельсон узявся до справи в другому періоді. Спершу він оформив ефектну шайбу – пролетів за воротами та завдав несподіваного кидка з близької відстані. А на старті третьої 20-хвилинки 31-річний форвард реалізував більшість, завдавши класного пострілу з правої зони вкидання.
Так рахунок став рівним – 4:4. Під завісу поєдинку разом із Палм'єрі Нельсон організував гольовий момент для Парізі. Завдяки перемозі "Айлендерс" піднялися на 5-те місце в дивізіоні Метрополітен, витіснивши "Вашингтон" за межі зони плей-офф. "Піттсбург" тут іде четвертим.
Доповнили трійку зірок вінгер "Чикаго" Патрік Кейн і крайній нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексі Лафреньєр. Перший оформив дубль у виїзній перемозі над "Оттавою". Натомість другий закинув вирішальний буліт у серії проти "Едмонтона".
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Айлендерс" – "Піттсбург" – 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
- "Оттава" – "Чикаго" – 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
- "Міннесота" – "Даллас" – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:1)
- "Анахайм" – "Лос-Анджелес" – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
- "Едмонтон" – "Рейнджерс" – 4:5 Б (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, 1:2)
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