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Капитан "Нью-Джерси" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Питтсбург, Воскресенье 19 февраля 2023 10:37
Капитан "Нью-Джерси" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Нико Хишир (13-й номер) набрал 4 пункта против "Пингвинз" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишира лучшим исполнителем большого игрового вечера в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Швейцарский хоккеист приложился к успеху "Девилз" в Питтсбурге. Он забросил две шайбы и отдал 2 результативные передачи в противостоянии с местными "Пингвинз" (5:2).

В первом периоде Хишир ассистировал Мерсеру, а во втором помог отличиться Хэмилтону. Сам взялся за дело в середине второй 20-минутки, когда в меньшинстве классно разыграл контратаку с Шаранговичем. А под занавес матча Хишир забросил в пустые ворота, когда "Питтсбург" выпустил шестого полевого.

Благодаря этой победе "Нью-Джерси" закрепился на 2-й строчке в дивизионе Метрополитен. Команда Линди Раффа набрала 77 очков и опережает "Рейнджерс" (75), "Питтсбург" и "Айлендерс" (по 63). За пределами зоны плей-офф – "Вашингтон" (62 пункта).

В топ-3 звезд вечера также попали центрфорварды "Каролины" и "Ванкувера" – Мартин Нечас и Элиас Петтерссон. Чех забросил шайбу и отдал 2 ассиста против "Вашингтона" дома. Швед в свою очередь дублем и тремя результативными передачами поспособствовал разгрому "Филадельфии".

Все результаты вечера в НХЛ:

Капитан &quot;Нью-Джерси&quot; с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне форвард "Айлендерс" Нельсон возглавил хит-парад звезд с тремя пунктами против "Питтсбурга".

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