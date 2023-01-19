Капітан "Манчестер Сіті" узгодив контракт із "Барселоною": гранд АПЛ не отримає ані пенса

32-річний хавбек незабаром змінить Туманний Альбіон на узбережжя Середземного моря. "Барса" закрила підписання досвідченого німця.

Гюндоган перебереться до лав "блаугранас" у літнє трансферне вікно. Каталонці підпишуть капітана "Ман Сіті" безкоштовно. Він стане вільним агентом після сезону 2022/23. Піврічний термін контракту дозволив німецькому хавбеку вже вести перемовини з майбутніми працедавцями.

Покинути "містян" Гюндоган вирішив із власної ініціативи. На думку досвідченого виконавця, його час у команді Хосепа Гвардіоли підійшов до кінця. Нинішній сезон – сьомий для німця у футболці "Манчестер Сіті".

Гюндоган став першим трансфером англійського гранда після приходу Гвардіоли на посаду керманича команди. Хавбек залишався одним із двох придбань "містян" літа 2016 року, які досі виступають на "Етіхаді". Інший – центрбек Стоунз.

За роки виступів у складі "Ман Сіті" Гюндоган провів 278 матчів у всіх турнірах, у яких забив 51 м'яч і віддав 35 результативних передач. Із "містянами" він завоював 4 чемпіонські титули, Кубок Англії 2018/19, 4 Кубка англійської ліги та 2 Суперкубка Англії. Найкращим для німця став сезон 2020/21, коли Гюндоган став найкращим бомбардиром команди (17 голів загалом).