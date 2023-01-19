Капитан "Манчестер Сити" согласовал контракт с "Барселоной": гранд АПЛ не получит ни пенса

32-летний хавбек вскоре сменит Туманный Альбион на побережье Средиземного моря. "Барса" закрыла подписание опытного немца.

Гюндоган переберется в ряды "блаугранас" в летнее трансферное окно. Каталонцы подпишут капитана "Ман Сити" бесплатно. Он станет свободным агентом после сезона 2022/23. Полугодовой срок договора позволил немецкому хавбеку уже вести переговоры с будущими работодателями.

Покинуть "горожан" Гюндоган решил по собственной инициативе. По мнению опытного исполнителя, его время в команде Хосепа Гвардиолы подошло к концу. Нынешний сезон – седьмой для немца в футболке "Манчестер Сити".

Гюндоган стал первым трансфером английского гранда после прихода Гвардиолы на должность наставника команды. Хавбек оставался одним из двух приобретений "горожан" лета 2016 года, которые до сих пор выступают на "Этихаде". Другой – центрбек Стоунз.

За годы выступлений в составе "Ман Сити" Гюндоган провел 278 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 мяч и отдал 35 результативных передач. С "горожанами" он завоевал 4 чемпионских титула, Кубок Англии 2018/19, 4 Кубка английской лиги и 2 Суперкубка Англии. Лучшим для немца стал сезон 2020/21, когда Гюндоган стал лучшим бомбардиром команды (17 голов в целом).