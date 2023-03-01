Капітан "Лос-Анджелеса" з чотирма шайбами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

35-річний словенець чотирма голами забезпечив "Кінгз" нічию в основний час. Далі каліфорнійці здолали "Вінніпег Джетс" у серії булітів.

Копітар узявся до справи зі стартом другого періоду. Спершу він класним ударом із правої зони вкидання реалізував більшість "Лос-Анджелеса". Далі форвард підправив у ворота кидок Едлера від синьої лінії. Згодом балканець у ближньому бою переграв Хеллібака після передачі Дауті. А в третьому періоді Копітар завдав потужного кидка після відскоку від лівого борта.

Зрештою, "Кінгз" дотиснули "Джетс" у післяматчевій серії. Вирішальний буліт реалізував Кемпе. Обидві команди залишилися у зонах плей-офф від Тихоокеанського та Центрального дивізіонів відповідно.

Доповнили трійку зірок вечора вінгер "Коламбуса" Ерік Робінсон і воротар "Бостона" Лінус Ульмарк. Американський нападник хет-триком доклався до виїзної перемоги над "Баффало". Натомість скандинав виконав 54 сейви в матчі проти "Калгарі".

Усі результати вечора в НХЛ: