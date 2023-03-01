Капитан "Лос-Анджелеса" с четырьмя шайбами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

35-летний словенец четырьмя голами обеспечил "Кингз" ничью в основное время. Далее калифорнийцы одолели "Виннипег Джетс" в серии буллитов.

Копитар приступил к делу со стартом второго периода. Сначала он классным ударом из правой зоны вбрасывания реализовал большинство "Лос-Анджелеса". Затем форвард подправил в ворота бросок Эдлера от синей линии. Вскоре балканец в ближнем бою обыграл Хеллибака после передачи Даути. А в третьем периоде Копитар нанес мощный бросок после отскока от левого борта.

В конце концов "Кингз" дожали "Джетс" в послематчевой серии. Решающий буллит реализовал Кемпе. Тем не менее, обе команды остались в зонах плей-офф от Тихоокеанского и Центрального дивизионов соответственно.

Дополнили тройку звезд вечера вингер "Коламбуса" Эрик Робинсон и вратарь "Бостона" Линус Ульмарк. Американский нападающий хет-триком приложился к выездной победе над "Баффало". Скандинав же исполнил 54 сэйва в матче против "Калгари".

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