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Капітан "Едмонтона" з дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Коннор Макдевід (ліворуч) оформив 60 шайб у сезоні 2022/23 (facebook.com/Oilers.NHL)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Едмонтон Ойлерз" Коннора Макдевіда найкращим виконавцем короткої програми ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Зірка атаки "нафтовиків" закинув дві шайби в протистоянні з "Арізоною". Другий гол канадця приніс "Едмонтону" непросту перемогу в овертаймі поєдинку на домашньому льоду.

Саме Макдевід відкрив рахунок у дебюті, реалізувавши більшість "Ойлерз". У затяжній атаці господарів він не без прихильності Фортуни зумів відправити шайбу за лінію з-за воріт. А вже в додатковій 5-хвилинці центрфорвард із другої спроби реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.

Для Макдевіда голи проти "Койотіс" стали особливим. Тепер в активі канадця 60 шайб у нинішньому сезоні. Цей показник найкращий для лідера "Едмонтона" за 8 кампаній під егідою НХЛ.

Доповнили топ-трійку зірок центрфорвард "Піттсбурга" Джефф Картер і альтернативний капітан "Едмонтона" Раян Ньюджент-Гопкінс. Обидва теж оформили дублі. "Пінгвінз" стараннями Картера та інших здолали "Колорадо" на виїзді.

Усі результати вечора в НХЛ:

"Колорадо" – "Піттсбург" – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

"Едмонтон" – "Арізона" – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

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