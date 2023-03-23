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Капитан "Эдмонтона" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Коннор Макдэвид (слева) оформил 60 шайб в сезоне 2022/23 (facebook.com/Oilers.NHL)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида лучшим исполнителем короткой программы игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Звезда атаки "нефтяников" забросил две шайбы в противостоянии с "Аризоной". Второй гол канадца принес "Эдмонтону" непростую победу в овертайме поединка на домашнем льду.

Именно Макдэвид открыл счет в дебюте, реализовав большинство "Ойлерз". В затяжной атаке хозяев он не без благосклонности Фортуны сумел отправить шайбу за линию из-за ворот. А уже в дополнительной 5-минутке центрфорвард со второй попытки реализовал выход один на один с голкипером.

Для Макдэвида голы против "Койотис" стали особенным. Теперь в активе канадца 60 шайб в нынешнем сезоне. Этот показатель лучший для лидера "Эдмонтона" за 8 кампаний под эгидой НХЛ.

Дополнили топ-тройку звезд центрфорвард "Питтсбурга" Джефф Картер и альтернативный капитан "Эдмонтона" Райан Ньюджент-Хопкинс. Оба тоже оформили дубли. "Пингвинз" стараниями Картера и других одолели "Колорадо" на выезде.

Все результаты вечера в НХЛ:

"Колорадо" – "Питтсбург" – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

"Эдмонтон" – "Аризона" – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

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