Капитан "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком 30 тура УПЛ

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, решением экспертного совета УПЛ, признан лучшим футболистом среди всех, принявших участие в матчах 30 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Хавбек уверенно реализовал пенальти в поединке против донецкого "Шахтера" (1:1). Капитан "бело-синих" на два балла опередил хавбека "горняков" Тете, который сравнял счет в матче, отметившись дебютным голом за клуб в УПЛ.

Вратари Денис Бойко ("Динамо") и Юрий Панькив ("Александрия") набрали по одному пункту.

Напомним, "Шахтер" опередил "Динамо" по количеству титулов. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "бело-синих".