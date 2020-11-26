ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Капитан "Динамо" Сидорчук дисквалифицирован на три матча УПЛ

Киев, Четверг 26 ноября 2020 20:48
Капитан "Динамо" Сидорчук дисквалифицирован на три матча УПЛ
Фото: Сергей Сидорчук (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) определил наказание для футболиста "Динамо" Сергея Сидорчука, который был удален в матче 9 тура чемпионата Украины против "Шахтера". Капитан киевской команды отстранен на три матча плюс один условно.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Причиной наказания стало применение чрезмерной силы с нанесением травмы защитнику "горняков" Виктору Корниенко, из-за которой тот вылетел до конца года.

КДК учел объяснения "Динамо" по эпизоду как смягчающее обстоятельство. Согласно правилам, за подобное нарушение предусмотрено отстранение на четыре матча.

Киевскому клубу до конца текущего года осталось сыграть как раз три поединка в рамках украинской Премьер-лиги - 28 ноября с "Ворсклой", 5 декабря с "Мариуполем" и 12 - с "Колос". При этом капитан "Динамо" уже пропустил один поединок - против "Ингула" (2:0) в прошлом туре.

Напомним, в этом поединке наставник киевлян Мирча Луческу не смог рассчитывать на 15 футболистов основы. Команду подкосили травмы и коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ДинамоШахтерЧемпионат УкраиныдисквалификацияУПЛ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь