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Форвард "Едмонтона" закинув 50 шайб у регулярній першості: відео всіх голів вечора НХЛ

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Едмонтон, Неділя 02 квітня 2023 11:58
Форвард "Едмонтона" закинув 50 шайб у регулярній першості: відео всіх голів вечора НХЛ Фото: Леон Драйзайтль оформив хет-трик проти "Анахайма" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Рубежу 50-ти шайб у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги досягнув універсальний нападник "Едмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний альтернативний капітан "нафтовиків" доклався до розгрому "Анахайма" (6:0). На домашньому льоду він оформив хет-трик.

До справи Драйзатль узявся в другому періоді. Спершу він на "п'ятаку" переграв воротаря після передачі Кейна. Далі вчасно опинився на добиванні в затяжній атаці "Ойлерз" у більшості. А в третій 20-хвилинці німець класним кидком із середньої дистанції відзначився у меншості.

Три шайби стали особливими для Драйзайтля. Тепер в активі форварда 50 шайб у нинішньому сезоні НХЛ. До них німецький хокеїст додав 70 асистів, тож набрав 120 очок у кампанії 2022/23. Персональний рекорд – 142 пункти.

"Едмонтон" іде на 2-й сходинці Тихоокеанського дивізіону. Канадці набрали 99 очок і на два пункти відстають від "Вегаса", який вже здобув путівку в плей-офф. До кінця регулярного чемпіонату "Ойлерз" зіграють ще 5 матчів. Востаннє "нафтовики" перемагали в дивізіоні в сезоні 1986/87.

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Едмонтона&quot; закинув 50 шайб у регулярній першості: відео всіх голів вечора НХЛ

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