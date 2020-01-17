Капитализация материнской компании Google превысила 1 триллион долларов

Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Пять самых ценных американских технологических компаний теперь стоят 5,2 триллиона долларов

Рыночная капитализация Alphabet, которая является материнской компанией Google, превысила 1 триллион долларов, став четвертой технологической компанией США, достигшей этого уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

Ранее такой капитализации достигли Apple, Microsoft и Amazon. Добавив Facebook в эту группу, пять самых ценных американских технологических компаний теперь стоят 5,2 триллиона долларов, что на 3,5 триллиона долларов больше, чем пять лет назад.

Google - американская транснациональная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов, таких как YouTube, Google map, Gmail и других. Компания получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords, а также является разработчиком операционной системы Android.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость Apple превысила 1 трлн долларов после выпуска iPhone 11.

Также РБК-Украина сообщало, что осенью 2018 года стоимость компании Amazon превысила 1 трлн долларов. Компания стала второй в США, кому удалось превысить отметку в трлн дол.