Капіталізація Amazon перевищила 1 трильйон доларів

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Акції компанії Amazon зросли на 9,9%

Згідно фінансової звітності за 4 квартал 2019 року капіталізація компанії Amazon перевищила 1 трильйон доларів за підсумками торгів 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Акції Amazon зросли на 9,9% - це найбільший одноденний приріст до жовтня 2017 року. Акції виросли на тлі публікації успішної фінансової звітності компанії, яка перевершила прогнози експертів.

Повідомляється, що чистий прибуток Amazon за останні три місяці 2019 року зросла до 3,3 млрд доларів при виручці в 87,4 млрд доларів.

За підсумками 2018 року американська компанія Amazon наростила чистий прибуток у три рази - до 10,1 млрд доларів. У порівнянні з 2017 роком річна чистий прибуток збільшилася більш ніж у три рази - тоді прибуток склав 3 млрд доларів.

На початку 2019 року Amazon вперше стала найдорожчою публічною компанією в світі - її ринкова капіталізація становить 797 млрд доларів.

У жовтні 2019 року найбагатша людина світу, генеральний директор Amazon Джефф Безос за останню добу втратив близько 7 млрд доларів. Напередодні, 24 жовтня, Amazon відзвітувала про прибуток у третьому кварталі, однак показники виявилися гірше прогнозів. На тлі цих новин акції компанії впали на 9%. З-за падіння котирувань Джефф Безос втратив 6,9 млрд доларів.