Канцлер Германии планирует пригласить премьер-министра Индии на саммит G7

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечают источники издания, Шольц сомневался, стоит ли приглашать Моди на саммит, поскольку Индия не осудила вторжение России в Украину и резко увеличила закупки российских энергоресурсов. Однако канцлер Германии изменил свое мнение и решил, что G7 должна привлечь Нью-Дели к усилиям по изоляции Москвы.

Ожидается, что Шольц пригласит Моди на саммит в ходе их встречи в понедельник, 2 мая. Собеседники издания уточнили, что немецкий канцлер видит возможность тесного сотрудничества с Индией не только по России, но и в других областях, таких как изменение климата и обороне.

Помимо Моди на саммит G7 планируется пригласить лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала. Источники издания отдельно подчеркивают, что на встрече никакие соглашения подписываться не будут - речь пока пойдет только об обсуждении.