Канцлер ФРГ о вступлении Украины в ЕС: есть четкие критерии

"Есть четкие критерии для вступления в ЕС", - так сказал канцлер ФРГ о возможном приеме Украины в Евросоюз.

Также Олаф Шольц сообщил, что Европейский союз хочет как можно скорее сократить зависимость от поставок энергоресурсов из третьих стран, в том числе из России.

"Мы должны как можно быстрее выйти из этой зависимости", - сказал он.

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