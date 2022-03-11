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Канцлер ФРГ о вступлении Украины в ЕС: есть четкие критерии

Автор: Анна Шиканова

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о вступлении Украины в Евросоюз. Он напомнил, что есть четкие критерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Олафа Шольца на пресс-конференции на саммите в Версале.

"Есть четкие критерии для вступления в ЕС", - так сказал канцлер ФРГ о возможном приеме Украины в Евросоюз.

Также Олаф Шольц сообщил, что Европейский союз хочет как можно скорее сократить зависимость от поставок энергоресурсов из третьих стран, в том числе из России.

"Мы должны как можно быстрее выйти из этой зависимости", - сказал он.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что ЕС готовит новый пакет санкций против России за войну в Украине.

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ЕвросоюзОлаф Шольц