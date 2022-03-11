ЕС готовит новый пакет санкций против России за войну в Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. В частности, за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Версале .

"Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще больше плату для путинского захвата Украины", - заявила она.

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