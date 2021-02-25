Канцлер Австрии выступил за введение в ЕС "зеленых COVID-паспортов"

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за введение общеевропейского так называемого "Зеленого паспорта" (COVID-паспорта) для восстановления нормальной жизни в ЕС.

Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter .

Он отметил, что в ЕС стремятся поскорее вернуться к привычной жизни с максимумом свободы. Однако, пока существуют пандемия и вирус, достичь этого можно будет только при условии необходимых мероприятий - вакцинации и тестировании.

"Поэтому нам нужен общеевропейский Зеленый паспорт, с помощью которого можно будет свободно путешествовать, ездить без ограничений по делам и в отпуск, а также наконец снова наслаждаться гастрономией, культурой, событиями и другими вещами", - сказал Курц.

В своем комментарии журналистам он также привел пример Израиля, где уже действует система своеобразных COVID-паспортов.