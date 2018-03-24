В Евросоюзе осудили действия Турции в Сирии

На встрече в Варне проведут широкую дискуссию по отношениям между ЕС и Турцией

Европейский совет решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в Сирии. Об этом заявил его глава Дональд Туск, говорится на сайте организации.

"Этот вопрос будет поднят в Варне (Болгария), где мы надеемся провести широкую дискуссию по вопросам отношений между ЕС и Турцией и на пути вперед. Я знаю, что это будет непростая встреча", - сказал Туск.

Он также добавил, что ЕС обеспокоен не только ситуацией в Восточном Средиземноморье и Эгейском море.

"Конечно, в Варне будет обсуждаться ряд других сложных вопросов, включая события в Турции и ее действия в Сирии. Тем не менее, мы соседи, и нам нужно найти способ открыто говорить друг с другом и сотрудничать в областях, представляющих общий интерес", - заявил Туск.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ситуация в Восточной Гуте и Африне неприемлема.