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Канцлер Австрії виступає за припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС

НовиниПолітика    26.03.2018 - 05:20
Фото: Себастьян Курц (OSCE)
Фото: Себастьян Курц (OSCE)

Себастьян Курц засудив дії Туреччини в Сирії

Канцлер Австрії Себастьян Курц засудив дії турецьких військових у Сирії і закликав Європейський союз припинити переговори з Туреччиною про її вступ до ЄС. Про це він повідомив газеті Welt.

Він закликав Євросоюз "чесно спілкуватися" з Туреччиною.

"Особливо через систематичні порушення прав людини і основоположних цінностей демократії, у результаті чого копенгагенські критерії більше не виконуються, переговори між ЄС і Туреччиною про вступ повинні бути припинені", - заявив Курц.

З цієї ж причини, з його слів, слід переглянути так звану допомогу для приєднання, яка становить 4,45 млрд євро в період з 2014 по 2020 рік.

Водночас канцлер Австрії наголосив, що Туреччина залишається важливим стратегічним партнером ЄС", з яким слід співпрацювати "в рамках концепції сусідства".

"Однак останні події в Сирії, пов'язані з турецьким військовим наступом, який загрожує посилити потік біженців і гуманітарну ситуацію в Сирії, також викликають велике занепокоєння", - додав Курц.

З його слів, на майбутньому саміті у Варні слід обговорити ситуацію в Сирії і необхідність політичного рішення за посередництва ООН.

Нагадаємо, напередодні Туреччина заявила, що сирійський район Афрін повністю звільнений від терористів.

При цьому Європейська рада рішуче засуджує продовження "незаконних дій" Туреччини в Сирії.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Турция, Себастьян Курц  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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