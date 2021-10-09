ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Канцлер Австрии объявил о своей отставке

Новина українською →
Вена, Суббота 09 октября 2021 21:10
Канцлер Австрии объявил о своей отставке Фото: канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке (flickr.com/mfarussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции. Исполнять его обязанности будет глава МИД страны Александер Шалленберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как сообщает агентство, в субботу Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

Канцлер заявил, что покидает свой пост, чтобы разрядить правительственный кризис, вызванный расследованием в отношении него по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Сам Курц планирует возглавить фракцию своей Австрийской народной партии в Национальном совете (нижняя палата парламента).

Напомним, 6 октября в офисе Курца и штаб-квартире его партии в Вене правоохранители провели обыски.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Себастьян Курц
NEWS
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны