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Канцлер Австрії оголосив про свою відставку

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Відень, Субота 09 жовтня 2021 21:10
Канцлер Австрії оголосив про свою відставку Фото: канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про свою відставку (flickr.com/mfarussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відхід у відставку у зв'язку з розслідуванням, що ведеться проти нього, за підозрою в корупції. Виконувати його обов'язки буде глава МЗС країни Александер Шалленберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як повідомляє агентство, в суботу Курц запропонував президенту Австрії Александеру Ван дер Беллену призначити міністра з європейських і закордонних справ Александера Шалленберг виконуючим обов'язки глави уряду.

Канцлер заявив, що покидає свій пост, щоб розрядити урядова криза, викликаний розслідуванням стосовно нього за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою.

Сам Курц планує очолити фракцію своєї Австрійської народної партії в Національній раді (нижня палата парламенту).

Нагадаємо, 6 жовтня в офісі Курца і штаб-квартирі його партії у Відні правоохоронці провели обшуки.

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Австрія Себастьян Курц
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