Канцлер Австрії оголосив про свою відставку

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відхід у відставку у зв'язку з розслідуванням, що ведеться проти нього, за підозрою в корупції. Виконувати його обов'язки буде глава МЗС країни Александер Шалленберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Як повідомляє агентство, в суботу Курц запропонував президенту Австрії Александеру Ван дер Беллену призначити міністра з європейських і закордонних справ Александера Шалленберг виконуючим обов'язки глави уряду.

Канцлер заявив, що покидає свій пост, щоб розрядити урядова криза, викликаний розслідуванням стосовно нього за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою.

Сам Курц планує очолити фракцію своєї Австрійської народної партії в Національній раді (нижня палата парламенту).