Канцлер Австрии обвинил Россию в скачке цен на газ в Европе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер уверен, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе. Это привело к рекордному росту цен на газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой издание Kronen Zeitung.
"Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ выросла драматично", - сказал он в Федеральном совете Австрии (верхняя палата парламента).
По его словам, снабжение газом было обеспечено, но из-за цены наблюдается напряженная ситуация.
"Газ стал дорогим как никогда", - добавил Нехаммер.
Напомним, Европейская комиссия 13 октября 2021 года одобрила решение, призванное противостоять резкому росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму. Решение включает в себя перечень конкретных мер.