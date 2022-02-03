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Канцлер Австрії звинуватив Росію у стрибку цін на газ у Європі

Автор: Олександр Білоус

Канцлер Австрії Карл Нехаммер впевнений, що Росія навмисно не заповнила газові сховища в Європі. Це призвело до рекордного зростання цін на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням видання Kronen Zeitung.

"Очевидно, що була добре узгоджена стратегія Російської Федерації і концерну "Газпром". Сховища були заповнені лише умовно, що призвело до того, що ціна на газ зросла драматично", - сказав він у Федеральній раді Австрії (верхня палата парламенту).

За його словами, постачання газом було забезпечено, але через ціну спостерігається напружена ситуація.

"Газ став дорогим як ніколи", - додав Нехаммер.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 жовтня 2021 року схвалила рішення, покликане протистояти різкому зростанню світових цін на енергоносії, який, за прогнозами, триватиме всю зиму. Рішення включає в себе перелік конкретних заходів.

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Ціна на газ