Канцлер Австрии прислал Кличко поздравление украинцам с Днем независимости

Отмечается, что в своем видеообращении Себастиан Курц особо отметил, что в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, внедрение реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении.

Курц отметил, что Украина имеет величественную историю.

"Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий! Я рад приветствовать вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю. Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении", - говорится в поздравлении.

Себастьян Курц также заверил, что Австрия всегда была надежным партнером Украины, и подчеркнул, что так будет и в будущем.

"Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием Независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам", - пожелал Федеральный канцлер Австрии.