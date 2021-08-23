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Канцлер Австрії надіслав Кличку вітання українцям з Днем незалежності

Автор: РБК-Україна

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц привітав українців та особисто мера Києва Віталія Кличка з Днем незалежності України.

Про це повідомляє офіційний сайт партії "УДАР Віталія Кличка".

Зазначається, що у своєму відеозверненні Себастіан Курц особливо відзначив, що останніми роками у Києві та інших містах країни багато зроблено для модернізації держави, впровадження реформ, щоб Україна рухалася у правильному напрямку.

Курц наголосив, що Україна має величну історію.

"Шановні пані та панове, шановний мер, дорогий Віталій! Я радий вітати вас з 30-ю річницею Незалежності України! Україна має величну історію. Особливо останніми роками в Києві та інших містах країни багато зроблено для модернізації держави, впровадження реформ, щоб Україна рухалася у правильному напрямку", - йдеться у привітанні.

Себастіан Курц також запевнив, що Австрія завжди була надійним партнером України, та наголосив, що так буде і в майбутньому.

"Я хочу привітати всіх українців та українок з 30-річчям Незалежності України і побажати всього найкращого на майбутнє та для розвитку вашої країни. Всього найкращого та успіхів вам", - побажав Федеральний канцлер Австрії.

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Віталий КличкоАвстрія30 років Незалежності