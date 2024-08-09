Каноїстки Лузан і Рибачок виграли "срібло" Олімпійських ігор-2024

Український дует пробився у фінал, фінішувавши на третій позиції в одному з півфіналів. Вони подолали дистанцію за 1:55.62 хвилини.

У вирішальному запливі суперниками Лузан і Рибачок стали 7 дуетів. Зі старту лідерство захопив китайський екіпаж у складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я. Натомість українки після половини дистанції опинилися на 6-й позиції.

Утім, українські каноїстки традиційно додали на фінальних двох із половиною сотнях метрів. Лузан і Рибачок залишили позаду кількох конкуренток, а на останніх метрах організували фотофініш із Канадою. Зрештою, срібні медалі віддали представницям України.

Олімпіада-2024, веслування, каное-двійки, 500 м, жінки:

Китай Україна Канада

Для Лузан і Рибачок "срібло" Парижа стало другим поспіль. На Олімпіаді в Токіо вони теж фінішували другими в запливі на 500 м. Натомість золоті нагороді тоді взяли ті ж Сюй та Сунь з Китаю.