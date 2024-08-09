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Каноїстки Лузан і Рибачок виграли "срібло" Олімпійських ігор-2024

Фото: Людмила Лузан і Анастасія Рибачок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок завоювали срібні нагороди в змаганні каное-двійок на дистанції 500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Український дует пробився у фінал, фінішувавши на третій позиції в одному з півфіналів. Вони подолали дистанцію за 1:55.62 хвилини.

У вирішальному запливі суперниками Лузан і Рибачок стали 7 дуетів. Зі старту лідерство захопив китайський екіпаж у складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я. Натомість українки після половини дистанції опинилися на 6-й позиції.

Утім, українські каноїстки традиційно додали на фінальних двох із половиною сотнях метрів. Лузан і Рибачок залишили позаду кількох конкуренток, а на останніх метрах організували фотофініш із Канадою. Зрештою, срібні медалі віддали представницям України.

Олімпіада-2024, веслування, каное-двійки, 500 м, жінки:

  1. Китай
  2. Україна
  3. Канада

 

Для Лузан і Рибачок "срібло" Парижа стало другим поспіль. На Олімпіаді в Токіо вони теж фінішували другими в запливі на 500 м. Натомість золоті нагороді тоді взяли ті ж Сюй та Сунь з Китаю.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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Олімпіада 2024