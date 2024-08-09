Каноистки Лузан и Рыбачок выиграли "серебро" Олимпийских игр-2024

Украинский дуэт пробился в финал, финишировав на третьей позиции в одном из полуфиналов. Они одолели дистанцию за 1:55.62 минуты.

В решающем заплыве соперниками Лузан и Рыбачок стали 7 дуэтов. Со старта лидерство захватил китайский экипаж в составе Сюй Шисяо и Сунь Менья. В то же время украинки после половины дистанции оказались на 6-й позиции.

Впрочем, украинские каноистки традиционно прибавили на финальных двух с половиной сотнях метров. Лузан и Рыбачок оставили позади несколько конкуренток, а на последних метрах организовали фотофиниш с Канадой. В конце концов серебряные медали отдали представительницам Украины.

Олимпиада-2024, гребли, каноэ-двойки, 500 м, женщины:

Китай Украина Канада

Для Лузан и Рыбачок "серебро" Парижа стало вторым подряд. На Олимпиаде в Токио они тоже финишировали вторыми в заплыве на 500 м. А золотые награды тогда взяли те же Сюй и Сунь из Китая.