ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Каннський кінофестиваль у Франції скасували

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 22:14
Каннський кінофестиваль у Франції скасували
Ілюстративне фото (twitter.com MaccroCine)

Кінофестиваль скасували через пандемію коронавірусу

Запланований на травень 2020 року Каннський кінофестиваль було скасовано через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організаторів кінофестивалю в Twitter.

За словами організаторів, кінофестиваль не зможе відбутися у заплановані раніше терміни через пандемію коронавірусу та ситуацію, що склалася у Франції.

"У зв'язку з кризою в галузі охорони здоров'я та розвитком французької й міжнародної ситуації Каннський кінофестиваль не зможе відбутися в заплановані терміни, з 12 по 23 травня", - йдеться в заяві.

Каннський кінофестиваль у Франції скасували

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу у світі було скасовано міжнародний музичний конкурс Євробачення-2020, який повинен був пройти в Роттердамі. Пісенний конкурс повинен був відбутися 12-16 травня, однак організатори визнали його проведення неможливим.

Також через пандемію коронавірусу було тимчасово зупинено проведення ряду клубних турнірів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліга 1, іспанська Примера, італійська Серія А. Крім того, УЄФА зупинила розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Міністр охорони здоров’я Нідерландів подав у відставку У Франції за день від коронавірусу померло 108 людей
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся