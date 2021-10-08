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Каникулы в школах Винницы начнутся на неделю раньше: причина

Автор: Мария Кучерявец

Для школьников Винницы осенние каникулы в этом году начнутся на неделю раньше. Вместо 25 октября ученики пойдут на отдых 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Вінниця.info.

По словам директора департамента образования Винницкого городского совета Оксаны Яценко, перенести даты осенних каникул решили руководители школ, а их предложение поддержали, чтобы "не разрывать выходные".

Таким образом, школьники будут отдыхать 11 дней - с 14 по 24 октября. Из-за того, что 14 октября является выходным, в связи с Днем защитников и защитниц Украины, а рабочий день 15-го перенесли на 23 число.

В целом, согласно рекомендациям МОН, в школах осенние каникулы должны проходить с 25 по 31 октября.

Напомним, что в Харьковской области из-за риска оказаться в "красной" зоне принято решение объявить с 18 октября школьные каникулы.

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Винницашкола