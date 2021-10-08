Каникулы в школах Винницы начнутся на неделю раньше: причина

По словам директора департамента образования Винницкого городского совета Оксаны Яценко, перенести даты осенних каникул решили руководители школ, а их предложение поддержали, чтобы "не разрывать выходные".

Таким образом, школьники будут отдыхать 11 дней - с 14 по 24 октября. Из-за того, что 14 октября является выходным, в связи с Днем защитников и защитниц Украины, а рабочий день 15-го перенесли на 23 число.

В целом, согласно рекомендациям МОН, в школах осенние каникулы должны проходить с 25 по 31 октября.