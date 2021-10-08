RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Канікули в школах Вінниці почнуться на тиждень раніше: причина

Автор: Марія Кучерявець

Для школярів Вінниці осінні канікули цього року почнуться на тиждень раніше. Замість 25 жовтня учні підуть на відпочинок 18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Вінниця.info.

За словами директора департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, перенести дати осінніх канікул вирішили керівники шкіл, а їх пропозицію підтримали, щоб "не розривати вихідні".

Таким чином, школярі відпочиватимуть 11 днів - з 14 до 24 жовтня. Через те, що 14 жовтня є вихідним, у зв'язку з Днем захисників і захисниць України, а робочий день 15-го перенесли на 23 число.

Загалом, відповідно до рекомендацій МОН, у школах осінні канікули мають проходити з 25 по 31 жовтня.

Нагадаємо, що у Харківській області через ризик опинитися в "червоній" зоні прийнято рішення оголосити з 18 жовтня шкільні канікули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницяшкола