Канікули в школах Вінниці почнуться на тиждень раніше: причина

За словами директора департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, перенести дати осінніх канікул вирішили керівники шкіл, а їх пропозицію підтримали, щоб "не розривати вихідні".

Таким чином, школярі відпочиватимуть 11 днів - з 14 до 24 жовтня. Через те, що 14 жовтня є вихідним, у зв'язку з Днем захисників і захисниць України, а робочий день 15-го перенесли на 23 число.

Загалом, відповідно до рекомендацій МОН, у школах осінні канікули мають проходити з 25 по 31 жовтня.