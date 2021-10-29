Каникулы или "дистанционка". Школы Черновицкой области сами будут выбирать формат обучения

В Черновицкой области с 1 ноября школы должны пойти на дистанционное обучение или продлить каникулы сроком на две недели. Выбрать тот или иной вариант учреждения смогут самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Черновицкой ОГА.

Такое решение сегодня было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Департаменту образования и науки Черновицкой ОГА, исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов принять решение о переходе учреждений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.





