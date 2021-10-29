Канікули або "дистанційка". Школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання

У Чернівецькій області з 1 листопада школи мають піти на дистанційне навчання або продовжити канікули терміном на два тижні. Обрати той чи інший варіант заклади зможуть самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Чернівецької ОДА.

Таке рішення сьогодні було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, виконавчим комітетам сільських. селищних, міських рад прийняти рішення щодо переходу закладів загальної середньої освіти на канікули або організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання строком на два тижні з 1 листопада 2021 року", - йдеться в документі.





