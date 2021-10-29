RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Канікули або "дистанційка". Школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання

Автор: Марія Кучерявець

У Чернівецькій області з 1 листопада школи мають піти на дистанційне навчання або продовжити канікули терміном на два тижні. Обрати той чи інший варіант заклади зможуть самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Чернівецької ОДА.

Таке рішення сьогодні було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, виконавчим комітетам сільських. селищних, міських рад прийняти рішення щодо переходу закладів загальної середньої освіти на канікули або організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання строком на два тижні з 1 листопада 2021 року", - йдеться в документі.


Читайте РБК-Україна в Google News
школаЧерновицкая область