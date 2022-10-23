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Рівне з понеділка відправляє школи на канікули

Фото: канікули для школярів Рівного починаються вже завтра (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З понеділка, 24 жовтня, у школах Рівного розпочинаються осінні канікули. Вони триватимуть тиждень.

Про це повідомряє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Рівного Олександра Третяка.

Сьогодні, 23 жовтня на позачерговому засіданні Комісії ТЕБ і НС з питань ліквідації наслідків ракетного удару було прийнято рішення від завтра і на весь наступний тиждень (24.10. – 30.10) рівненських школярів відправити на осінні канікули. Відповідно, попереднє рішення про об’єднання осінніх та зимових канікул вважається недійсним.

Садочки працюють у звичному режимі. У випадках, коли буде відсутнє водопостачання чи електроенергія - рішення буде прийматися додатково.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що не всі українські школярі зможуть відправитися на канікули восени за звичним графіком після першої чверті - у деяких областях вирішили внести корекцію та перенести початок відпочинку для учнів на зимову пору.

Крім того, вже стало відомо, коли в київських школах почнуться канікули.

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